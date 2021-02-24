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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

У Харкові проспекту Григоренка повернули назву Маршала Жукова

Харківська міська рада більшістю голосів втретє проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.

харків

Підтримали перейменування 57 депутатів, 16 були проти, ще 6 утрималися. Частина присутніх в залі відреагувала на рішення вигуками Ганьба!

В ухваленому документі повернення проспекту старої назви пояснюють тим, що пам’ять Жукова вирішили увіковічнити за його діяльність, пов’язану з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

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Вперше проспект маршала Жукова перейменували на проспект генерала Григоренка у 2016 році. Але у червні 2019 року Харківська міська рада повернула стару назву.

Однак у вересні того ж року суд скасував це рішення. Тоді в лютому 2020 року Харківська міськрада вдруге проголосував за перейменування проспекту Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

На початку лютого цього року також стало відомо, що проспекту Бандери у Києві повернуть колишню назву – Московський проспект.

Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд міста Києва. Крім проспекту, ще п’ять вулиць Києва знову отримають колишні назви.

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