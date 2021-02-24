Харківська міська рада більшістю голосів втретє проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.

Підтримали перейменування 57 депутатів, 16 були проти, ще 6 утрималися. Частина присутніх в залі відреагувала на рішення вигуками Ганьба!

В ухваленому документі повернення проспекту старої назви пояснюють тим, що пам’ять Жукова вирішили увіковічнити за його діяльність, пов’язану з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

Вперше проспект маршала Жукова перейменували на проспект генерала Григоренка у 2016 році. Але у червні 2019 року Харківська міська рада повернула стару назву.

Однак у вересні того ж року суд скасував це рішення. Тоді в лютому 2020 року Харківська міськрада вдруге проголосував за перейменування проспекту Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

На початку лютого цього року також стало відомо, що проспекту Бандери у Києві повернуть колишню назву – Московський проспект.

Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд міста Києва. Крім проспекту, ще п’ять вулиць Києва знову отримають колишні назви.