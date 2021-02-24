Україна повинна вакцинувати від Covid-19 всіх охочих до кінця 2021 – Комісаренко

Україна повинна докласти максимальних зусиль, щоб закінчити вакцинацію від коронавірусу всіх охочих у 2021 році.

Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко під час прес-конференції.

– Коли я вперше почув про план, який розроблений МОЗ, то був здивований. 20 млн людей, яким планують зробити щеплення до середини або навіть до кінця 2022 року, – це недостатня кількість. Я думаю, що Україна повинна зробити все, щоб ми закінчили вакцинацію тих людей, які не проти вакцинації, цьогоріч.

Також академік зазначив: Центр громадського здоров’я повинен врахувати рекомендацію ВООЗ про те, що людям, які вже перехворіли, достатньо одного щеплення. На думку Комісаренка, це дозволить, зокрема, мати більшу кількість вакцини для ін’єкцій.

Водночас академік наголосив, що вакцинуватися потрібно, адже це є єдиною ефективною профілактикою хвороби.

Вакцинація в Україні від Covid-19 почалася 24 лютого. Перше щеплення препаратом CoviShield виробництва компанії AstraZeneca зробив лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Перша партія вакцини від коронавірусу у кількості 500 тис. доз прибула в Україну 23 лютого. Її доставили з Індії.