Україна візьме участь у клінічних випробуваннях нової вакцини проти коронавірусу у формі назального спрею, яка виготовлятиметься в Індії.

Про це під час брифінгу 24 лютого повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Домовилися щодо участі України у клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини у формі назального спрею чи крапель. Це новий продукт, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, компанія-розробник нині розпочинає першу стадію клінічних випробувань, вона достатньо швидко рухатиметься. Завершити усі клінічні випробування виробник планує до вересня-жовтня 2021 року, щоб вийти на ринок з готовим продуктом.

– Щодо другої та третьої стадії, ми можемо частину досліджень провести в Україні. Якщо ми проводитимемо випробування в Україні, то це дає нам пріоритетний доступ до вакцини у разі доведення її ефективності, – додав міністр.

Вакцинація проти коронавірусу

Україна уже 24 лютого має розпочати довгоочікувану вакцинацію проти коронавірусу.

Спочатку щеплення зроблять медикам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.