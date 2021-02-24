Лікар Черкаської обласної лікарні Євген Горенко, який першим в Україні отримав щеплення проти Covid-19, після вакцинації почувається добре.

– Жодних ускладнень немає. На момент щеплення нічого не відчував, крім самої ін’єкції, – каже Євген Горенко.

Черкаський лікар переконаний, що вакцинування наразі є одним із маркерів цивілізованої людини.

– Для того, щоб вакцина мала позитивний ефект на певній території, треба, щоб було провакциновано щонайменше 50% населення, – говорить черкащанин.

За його словами, перед згодою вакцинації кожному медику та працівнику медичного закладу наголосили, що не можна робити щеплення проти коронавірусу, якщо людина хворіє на будь-які інфекційні захворювання чи схильна до алергічних реакцій. Також заборонено вакцинувати немовлят вагою менше двох кілограмів та вагітних жінок.















Вакцинація проти Covid-19: як почувається перший щеплений в Україні лікар / 4 фотографии

Старт вакцинації проти Covid-19 в Україні

24 лютого стартувала вакцинація проти Covid-19 в Україні. Перше щеплення препаратом CoviShield отримав лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Черкащина потрапила до переліку регіонів, які одними із перших отримали вакцину. Зокрема, в область доставили 16 200 доз препарату. Цього вистачить, щоб вакцинувати 8 100 медиків.

Джерело: Черкаська ОДА

Фото: Черкаська ОДА