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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Валіза-вокзал-Росія! У міськраді Харкова сталася сутичка через виступ депутата

Сутичками закінчився виступ депутата від Опозиційної платформи – За життя Андрія Лесика на сесії Харківської міскради 24 лютого.

Сутички у Харківській міськраді

Лесик відмовлявся говорити українською мовою, і продовжував виступати російською, а потім дозволив собі некоректні висловлювання про Революцію Гідності, назвавши її державним переворотом.

За це депутати з інших фракцій міськради виштовхали Лесика з трибуни та облили його водою.

Вони скандували: Валіза-вокзал-Росія!

Секретар міськради Ігор Терехов попросив Лесика піти з трибуни та утриматися від політики у сесійній залі.

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Під час сесії 24 лютого Харківська міськрада достроково припинила повноваженння міського голови Геннадія Кернеса у зв’язку з його смертю 16 грудня 2020 року.

Тепер Верховна Рада призначить вибори мера Харкова, які мають відбутися в останню неділю жовтня.

Джерело: Харків Суспільне

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