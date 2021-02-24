Православна церква України немає жодних заперечень щодо вакцинації від коронавірусної інфекції, адже вона як медична процедура жодної суперечності Божим заповідям та засадам християнської віри не несе.

— Свою позицію щодо щеплень наша церква озвучила ще до початку пандемії, чітко наголосивши на тому, що у Православної церкви України немає жодних заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури: вона не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри, – повідомляє прес-служба ПЦУ.

Також у ПЦУ зазначили, що церква нікого не примушуватиме вакцинуватися, адже процедура вакцинації повинна бути добровільною та усвідомленою.

— Кожна людина вільна ухвалити власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров’я та інші важливі фактори.

У ПЦУ додали, що церква як інституція, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення.

— Це зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави. Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, зваживши всі за та проти, водночас пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх.

Вакцинація проти коронавірусу

Україна уже 24 лютого має розпочати довгоочікувану вакцинацію проти коронавірусу.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.