PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Марія Степанюк |

Вибір кожного: ПЦУ не проти вакцинації від коронавірусу

Православна церква України немає жодних заперечень щодо вакцинації від коронавірусної інфекції, адже вона як медична процедура жодної суперечності Божим заповідям та засадам християнської віри не несе.

Православна церква України

— Свою позицію щодо щеплень наша церква озвучила ще до початку пандемії, чітко наголосивши на тому, що у Православної церкви України немає жодних заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури: вона не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри, – повідомляє прес-служба ПЦУ.

Також у ПЦУ зазначили, що церква нікого не примушуватиме вакцинуватися, адже процедура вакцинації повинна бути добровільною та усвідомленою.

— Кожна людина вільна ухвалити власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров’я та інші важливі фактори.

У ПЦУ додали, що церква як інституція, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення.

— Це зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави. Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, зваживши всі за та проти, водночас пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх.

Читайте
Вакцинація від Covid-19 має бути добровільною і початися якнайшвидше – Зеленський

Вакцинація проти коронавірусу

Україна уже 24 лютого має розпочати довгоочікувану вакцинацію проти коронавірусу.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ПЦУ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка