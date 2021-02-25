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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Різке погіршення ситуації з Covid-19: за добу в Україні 8 147 нових випадків

25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.

коронавірус

За день захворіло 483 дитини та 301 медпрацівник.

Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за день 3 889 українців, загалом – 1 159 311.

Протягом дня у країні провели 36 670 тестів методом ПЛР, за увесь час – 6 809 165.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 639 випадків;
  • Волинська область – 193 випадки;
  • Дніпропетровська область – 316 випадків;
  • Донецька область – 218 випадків;
  • Житомирська область – 711 випадків;
  • Закарпатська область – 654 випадки;
  • Запорізька область – 132 випадки;
  • Івано-Франківська область – 711 випадків;
  • Київська область – 318 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 432 випадки;
  • Миколаївська область – 194 випадки;
  • Одеська область – 268 випадків;
  • Полтавська область – 210 випадків;
  • Рівненська область – 187 випадків;
  • Сумська область – 219 випадків;
  • Тернопільська область – 332 випадки;
  • Харківська область – 432 випадки;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 285 випадків;
  • Черкаська область – 160 випадків;
  • Чернівецька область – 561 випадок;
  • Чернігівська область – 161 випадок.

коронавірус в україні 25 лютого

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Коронавірус в Україні

У середу, 24 лютого 2021 року, згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров’я, в Україні підтвердили 1 317 694 випадки коронавірусу.

За добу вірус виявили ще у 5 850 осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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