25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.

За день захворіло 483 дитини та 301 медпрацівник.

Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за день 3 889 українців, загалом – 1 159 311.

Протягом дня у країні провели 36 670 тестів методом ПЛР, за увесь час – 6 809 165.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 639 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 316 випадків;

Донецька область – 218 випадків;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 654 випадки;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 711 випадків;

Київська область – 318 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 432 випадки;

Миколаївська область – 194 випадки;

Одеська область – 268 випадків;

Полтавська область – 210 випадків;

Рівненська область – 187 випадків;

Сумська область – 219 випадків;

Тернопільська область – 332 випадки;

Харківська область – 432 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 285 випадків;

Черкаська область – 160 випадків;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 161 випадок.

Коронавірус в Україні

У середу, 24 лютого 2021 року, згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров’я, в Україні підтвердили 1 317 694 випадки коронавірусу.

За добу вірус виявили ще у 5 850 осіб.

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