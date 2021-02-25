25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.
За день захворіло 483 дитини та 301 медпрацівник.
Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за день 3 889 українців, загалом – 1 159 311.
Протягом дня у країні провели 36 670 тестів методом ПЛР, за увесь час – 6 809 165.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 639 випадків;
- Волинська область – 193 випадки;
- Дніпропетровська область – 316 випадків;
- Донецька область – 218 випадків;
- Житомирська область – 711 випадків;
- Закарпатська область – 654 випадки;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Івано-Франківська область – 711 випадків;
- Київська область – 318 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 432 випадки;
- Миколаївська область – 194 випадки;
- Одеська область – 268 випадків;
- Полтавська область – 210 випадків;
- Рівненська область – 187 випадків;
- Сумська область – 219 випадків;
- Тернопільська область – 332 випадки;
- Харківська область – 432 випадки;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 285 випадків;
- Черкаська область – 160 випадків;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Чернігівська область – 161 випадок.
Коронавірус в Україні
У середу, 24 лютого 2021 року, згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров’я, в Україні підтвердили 1 317 694 випадки коронавірусу.
За добу вірус виявили ще у 5 850 осіб.
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