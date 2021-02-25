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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення

У Чернівецьку область доставили 15 100 доз вакцини компанії-виробника Oxford/AstraZeneca (Covishield).

вакцинація

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що цієї кількості препарату від коронавірусу вистачить, щоб вакцинувати 7 550 мешканців Буковини.

За його словами, першими щеплення зроблять близько сотні медиків мобільних бригад.

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  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення / 3 фотографии

Так, першу дозу вакцини у Чернівецькій області вже отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр.

Медик давно вже вирішив, що зробить щеплення одразу, щойно з’явиться така можливість.

  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
  • Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення
Буковина отримала понад 15 тис. доз Covid-вакцини: вже зробили перше щеплення / 2 фотографии

 

Вакцинація в Україні

23 лютого в Україну прибули перші партії вакцини. Країна отримала 500 тис. доз препарату від компанії AstraZeneca.

24 лютого стартувала вакцинація проти коронавірусу. Перші щеплення отримали українські медики.

Загалом станом на ранок 25 лютого в Україні провели 159 щеплень.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сергій Осачук

Фото: Чернівецька ОДА

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