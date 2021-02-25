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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Карантин у Київській області: регіон може потрапити до помаранчевої зони

Київську область можуть віднести до помаранчевої зони епіднебезпеки через те, що у регіоні станом на середу, 24 лютого, був перевищений коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу.

Київ, Киев

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, показник у регіоні був 23,4%, а поріг – 20%.

Водночас поки у червоній зоні перебувають лише Івано-Франківська та Чернівецька області, у помаранчевій – Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області.

Решта регіонів належать до жовтої карантинної зони.

Карантин в Україні

В Україні з 24 лютого 2021 року знову діє модель адаптивного карантину.

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Орієнтуючись на епідситуацію у кожному з регіонів, країну розділятимуть на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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