У світі 200 млн людей вже вакцинувалися від коронавірусу. Щоб показати, що імунізація необхідна і безпечна, під прицілами десятків камер процедуру проходили найвищі державні посадовці. А в Україні в історію увійде звичайний лікар. Реаніматолог із Черкас, Євген Горенко, першим отримав щеплення від коронавірусу.

– На цей момент почуваюсь задовільно. Нічого не хвилює, місце ін’єкції не болить. Ніякого негативного фактору не помітив, – розповів Євген Горенко.

Після уколу Євген ще пів години був під наглядом колег, а потім пішов рятувати життя тяжких пацієнтів до реанімації.

На Київщині першою вакцинувалася завідувач інфекційного відділення Броварської лікарні Тетяна Шульженко. Процедуру провели за зачиненими дверима.

Отримати щеплення погодилися десь 38 % українських лікарів. У Броварах у першій черзі вакцинації – 44 людини. Але частина медиків вже перехворіла на коронавірус і має імунітет.

За словами директора Броварської лікарні Валентина Багнюка, у його лікарні третина медиків вже перехворіла на Covid-19, а цей майже 500 людей. Всі медики кожного кварталу проходять тестування на наявність антитіл.

– У нас є випадок, коли співробітниця, яка захворіла ще у лютому 2020 року, тобто це вже рік і в неї антитіла ще є, а є – три місяці, а антитіл уже майже немає. Людям, які вакциновані, також через місяць зробимо аналіз на антитіла, – розповідає директор лікарні.

В рамках підготовки до вакцинації, окрім необхідного устаткування, у кабінетах є шафи для надання невідкладної допомоги, аби попередити алергічну реакцію. Найтяжчою вважається анафілактична.

Вакцину Covishield, яку першою привезли до України, виготовляють в Індії з ослабленого і модифікованого вірусу застуди шимпанзе. Препарат спонукає імунну систему виробляти антитіла й готує її до атаки будь-якого штаму Covid-19.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповідає, що організм може відреагувати на щеплення неочікувано, проте це буває вкрай рідко.

– Місцеві реакції в перші два дні після вакцинації – почервоніння або набряк у місці ін’єкції, підвищена температура, але це несерйозно, якщо порівнювати з наслідками Covid-19. Якщо говорити про тяжкі алергічні реакції на так звану мРНК-вакцину, там частота таких реакцій – один випадок на 200 тисяч доз, – зазначає Лапій.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Перше щеплення препаратом CoviShield отримав лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca у кількості 500 тис. доз прибула в Україну 23 лютого. Її доставили з Індії.