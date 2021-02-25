Як буде працювати Конгрес місцевих і регіональних влад

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті.

Про це він заявив в рамках засідання Ради розвитку громад і територій.

– Відносини між центром і громадами повинні стати абсолютно новими, я б навіть сказав, якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими і ефективними. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України, – зазначив Зеленський.

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Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив алгоритм, згідно з яким, працюватиме Конгрес.

– Конгрес очолює президент України. Він складається з двох палат. Палата місцевих влад та палата регіонів. Вони самостійно обиратимуть очільників та делегуватимуть по три представники у президію Конгресу, яка буде представлена вищими посадовими особами України, – зазначив Єрмак.

Президія Конгресу засідатиме щомісяця, обговорення там будуть присвячені розв’язанню регіональних проблем.







На чолі із Зеленським: як працюватиме Конгрес місцевих і регіональних влад / 2 фотографии

У липні 2020 року Верховна Рада України підтримала проект постанови №3650 про ліквідацію 490 районів і створення 138 нових.

Ухвалення цього документу означає завершення реформи децентралізації в Україні.