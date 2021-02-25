Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду щодо переслідувань у Криму

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та низка політиків підписали повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке стосується переслідувань з боку РФ проти українських журналістів на території тимчасового окупованого Криму.

Документ також підписали керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний та виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

За даними Офісу генпрокурора, на тимчасового окупованій території Криму систематично та масштабно діють проти українських та іноземних працівників засобів масової інформації.

— Органи прокуратури та правозахисні організації щодня роблять колосальну роботу щодо збору доказів, які доводять порушення РФ міжнародного гуманітарного права на території тимчасово окупованого Криму. Ми чекаємо на рішення щодо відкриття розслідування, – наголосила Венедіктова.

Це вже 16 інформаційне повідомлення щодо переслідування РФ журналістів на території тимчасово окупованого Криму, яке направили до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду щодо порушень міжнародного гуманітарного права.

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У них виклали факти переслідування та репресій щодо представників медіа, які об’єктивно висвітлювали процес окупації Кримського півострова та відкрито виступали проти збройної агресії РФ. Журналісти стали жертвами незаконних затримань, насильницького переміщення з окупованої території, депортації, позбавлення права на справедливий суд, нелюдського поводження та посягання на їхнє життя і здоров’я.

Фізичне переслідування і психологічний тиск на журналістів з боку посадовців РФ та представників її окупаційної влади досягли свого піку на початку окупації у лютому 2014 року та з такою ж активністю тривають донині.

Боротьба з агресією РФ

У США нагадали про небезпеку дій Росії для світової безпеки. Таку заяву зробив кандидат на місце директора ЦРУ Вільям Бернс.

За його словами, помилково недооцінювати путінську Росію та потрібно боротися з загрозами РФ твердо та послідовно.