Укразалізниця призначила додатковий потяг до 8 березня – напрямок

До 8 березня Укразалізниця запускає додатковий потяг Інтерсіті+ сполученням Київ – Харків – Київ.

Зокрема, потяг №720 Київ – Харків відправлятиметься зі столиці 5 та 8 березня о 18.30 і прибуде до Харкова о 23.39. Він робитиме зупинки на станціях Дарниця, Бориспіль, Гребінка, Лубни, Ромодан, Миргород і Полтава Київська.

У зворотному напрямку потяг №719 відправлятиметься з Харкова 6 та 9 березня о 05.54 та прибуватиме до Києва об 11.11. Він зупинятиметься на станціях Полтава Київська, Миргород, Ромодан, Лубни, Гребінка, Бориспіль, Дарниця.

Здорожчання квитків у березні

З березня ціни на залізничні квитки в Україні щомісяця підвищуватимуть приблизно на 2%. За рахунок цього компанія очікує, що додаткові доходи становитимуть 557,9 млн грн.

Але пасажири можуть не відчути здорожчання, якщо правильно купуватимуть проїзні документи. Як заощадити до 40% на купівлі квитків – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця