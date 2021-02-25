У Верховній Раді зареєстрували законопроект про посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми.

Авторами законопроекту №5134 виступили 35 нардепів. Серед них представники групи За майбутнє, фракцій Слуга народу і Голос, а також позафракційні депутати.

Документ передбачє:

збільшення терміну позбавлення волі за торгівлю людьми з п’яти до шести років;

відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або утримання людини незалежно від її згоди, якщо проти неї застосовували примус, викрадення, обман, шантаж, її вразливий стан або підкуповували особу, яка контролює потерпілого.

Нещодавно в Одесі затримали жінку, яка продавала українок у секс-рабство за кордон.

Також, одеситці допомагав іноземець, який зустрічав дівчат за кордоном та організовував зустрічі з потенційними клієнтами.

Підозрюваній загрожує до 12 років ув’язнення.