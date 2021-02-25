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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні посилять покарання за торгівлю людьми

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми.

Торгівля людьми

Авторами законопроекту №5134 виступили 35 нардепів. Серед них представники групи За майбутнє, фракцій Слуга народу і Голос, а також позафракційні депутати.

Документ передбачє:

  • збільшення терміну позбавлення волі за торгівлю людьми з п’яти до шести років;
  • відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або утримання людини незалежно від її згоди, якщо проти неї застосовували примус, викрадення, обман, шантаж, її вразливий стан або підкуповували особу, яка контролює потерпілого.
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Нещодавно в Одесі затримали жінку, яка продавала українок у секс-рабство за кордон.

Також, одеситці допомагав іноземець, який зустрічав дівчат за кордоном та організовував зустрічі з потенційними клієнтами.

Підозрюваній загрожує до 12 років ув’язнення.

Джерело: УНІАН

Фото: Pixabay

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