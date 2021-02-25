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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

В Україні за першу добу зробили 159 щеплень проти коронавірусу

Станом на ранок 25 лютого в Україні провели 159 щеплень проти коронавірусу.

Коронавірус, вакцинація

Вакцинація у країні розпочалася 24 лютого. Тобто таку кількість людей вакцинували лише за першу добу, звітує МОЗ.

Українці отримали лише першу дозу вакцини.

Найбільше щеплень провели у Черкаській області.

Кількість щеплень у регіонах

  • Вінницька область — 10 щеплень;
  • Житомирська область — 40 щеплень;
  • Київська область — 19 щеплень;
  • Черкаська область — 80 щеплень;
  • Чернігівська область — 10 щеплень.
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Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася довгоочікувана вакцинація проти коронавірусу. Перші щеплення отримали українські медики.

Водночас перші партії вакцини до країни прибули 23 лютого. Україна отримала 500 тис. доз вакцини від компанії AstraZeneca.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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