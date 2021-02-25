В Україні заборонять низку Telegram-каналів: список і чому блокування під питанням

Київський районний суд Харкова виніс рішення про блокування низки анонімних Telegram-каналів.

Під заборону потрапляють Легитимный, Сплетница, Резидент та Картель. Загальна аудиторія перевищує 400 тис. людей.

У Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації заявили, що провайдери зобов’язані накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет під час використання Telegram-каналів.

– Постанова підлягає негайному виконанню після її оголошення, – зазначили в Нацкомісії.

Однак, поки залишається загадкою, як саме буде проходити процедура, адже провайдери не можуть блокувати доступ у Telegram-канали.

Ба більше, у додатку Telegram є функція проксі, яка може допомогти з легкістю обійти блокування.

Telegram-канали, які координували спецслужби РФ

1 лютого СБУ викрила мешканців Харкова та Одеси, які намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через Telegram-канали.

Спецслужби залучили українців до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Серед них Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Чорний квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.

Джерело: Національна комісія з питань зв’язку та інформатизації