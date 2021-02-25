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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В Україні заборонять низку Telegram-каналів: список і чому блокування під питанням

Київський районний суд Харкова виніс рішення про блокування низки анонімних Telegram-каналів.

Телеграм

Під заборону потрапляють Легитимный, Сплетница, Резидент та Картель. Загальна аудиторія перевищує 400 тис. людей.

У Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації заявили, що провайдери зобов’язані накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет під час використання Telegram-каналів.

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– Постанова підлягає негайному виконанню після її оголошення, – зазначили в Нацкомісії.

Однак, поки залишається загадкою, як саме буде проходити процедура, адже провайдери не можуть блокувати доступ у Telegram-канали.

Ба більше, у додатку Telegram є функція проксі, яка може допомогти з легкістю обійти блокування.

В Україні заборонять низку Telegram-каналів: список і чому блокування під питанням

Telegram-канали, які координували спецслужби РФ

1 лютого СБУ викрила мешканців Харкова та Одеси, які намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через Telegram-канали.

Спецслужби залучили українців до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Серед них Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Чорний квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.

Джерело: Національна комісія з питань зв’язку та інформатизації

Фото: Unsplash

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