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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

В зоні ООС розпочалась вакцинація проти коронавірусу

У районі проведення операції Об’єднаних сил стартувала вакцинація від коронавіруса військовослужбовців.

В зоні ООС розпочалась вакцинація проти коронавірусу

Перша партія вакцини AstraZeneca, в кількості 7200 доз, надійшла у 66-й військовий госпіталь.

– Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина спільного виробництва Великої Британії та Швеції, що пройшла всі три етапи клінічних досліджень та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до екстреного використання, – розповів начальник госпітального відділення старший лейтенант Артур Матвеєв.

Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти. Завтра бригади почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності.

Джерело: Штаб ООС

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