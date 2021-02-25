В зоні ООС розпочалась вакцинація проти коронавірусу

У районі проведення операції Об’єднаних сил стартувала вакцинація від коронавіруса військовослужбовців.

Перша партія вакцини AstraZeneca, в кількості 7200 доз, надійшла у 66-й військовий госпіталь.

– Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина спільного виробництва Великої Британії та Швеції, що пройшла всі три етапи клінічних досліджень та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до екстреного використання, – розповів начальник госпітального відділення старший лейтенант Артур Матвеєв.

Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти. Завтра бригади почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності.