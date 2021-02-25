В Україні триває перший етап вакцинації від коронавірусу. 24 лютого старт вакцинації провели у Вінницька, Житомирській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Станом на 25 лютого щеплення також зробили у Києві, Чернівецькій, Сумській, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Луганській, Хмельницькій, Дніпропетровській,Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Кіровоградській та Харківській областях.

На Сумщині першому вакцинацію зробили лікарю-анестезіологу Дмитру Білоброву в Сумському обласному клінічному госпіталі для ветеранів війни. Загалом тут планують прищепити на першому етапі 2,7 тис. осіб.

На Донеччині першу ін’єкцію зробили у Бахмутському районі. Препарат ввели Тетяні Волковій – медичній сестрі з палати інтенсивної терапії. Спочатку тут планують вакцинувати мобільні бригади, а потім перейдуть до решти медиків. Загалом регіон отримає 14 тис. доз препарату.

У Волинській області першим щеплення отримав Олег Яковенко – лікар пульмонолог, завідувач інфекційного відділення госпіталю для хворих на коронавірус.

У Запоріжжі мобільна бригада стартувала з Запорізької міської лікарні №7. Першим пацієнтом став лікар-анестезіолог Ярослав Наговський.

– Я ухвалив рішення про вакцинацію добровільно та усвідомлено, бо короновірусна хвороба наразі є надзвичайно небезпечною порівняно з іншими вірусами. Як лікар я щодня спостерігаю, як люди складно переносять це захворювання, – підкреслив медик.

Регіон отримав 24 тис. доз препарату проти коронавірусу. На першому етапі у Запорізькій області вакцинують 5 тис. людей, з них 1,3 тис. – медичні працівники.

Вакцинація у Києві

25 лютого вакцинація проти коронавірусу стартувала у Києві. Перше щеплення зробили завідувачу відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексію Куценко.

Він поділився, що поганих відчуттів після вакцини не має.

Джерело: Запорізька ОДА, Донецька ОДА, Сумська ОДА, Волинська ОДА