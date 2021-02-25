25 лютого у Києві зробили перше щеплення від коронавірусу. Першим вакцинованим став завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.
За словами вакцинованого, після щеплення у нього звичайне самопочуття.
– Як завжди, жодних поганих відчуттів немає… Переді мною взагалі не було питання, робити це чи ні, – зазначив Олексій Куценко.
За словами лікаря, він лише позавчора дізнався, що буде вакцинуватися, учора – повідомив рідним.
Крім того, лікар розповів, що займається лікуванням хворих на коронавірус уже майже рік, з березня 2020-ого.
Вакцинація проти коронавірусу у Києві
МОЗ передав Києву 42 600 доз вакцин проти коронавірусу виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).
За інформацією КМДА, місто повністю готове до проведення вакцинації.
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