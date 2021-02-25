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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Звичайне самопочуття: у Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу

25 лютого у Києві зробили перше щеплення від коронавірусу. Першим вакцинованим став завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

вакцинація від коронавірусу

За словами вакцинованого, після щеплення у нього звичайне самопочуття.

– Як завжди, жодних поганих відчуттів немає… Переді мною взагалі не було питання, робити це чи ні, – зазначив Олексій Куценко.

За словами лікаря, він лише позавчора дізнався, що буде вакцинуватися, учора – повідомив рідним.

Крім того, лікар розповів, що займається лікуванням хворих на коронавірус уже майже рік, з березня 2020-ого.

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Вакцинація проти коронавірусу у Києві

МОЗ передав Києву 42 600 доз вакцин проти коронавірусу виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).

За інформацією КМДА, місто повністю готове до проведення вакцинації.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Pixabay

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