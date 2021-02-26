У Києві за минулий тиждень різко збільшилася кількість хворих на грип та ГРВІ. Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, за минулий тиждень захворіли майже 13 тис. людей.

– За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ минулого тижня в столиці зареєстрували майже 13 тис. хворих на грип та ГРВІ. З них понад 7,5 тис. дорослих і 5,3 тис. дітей. Майже 50% хворих дітей шкільного віку, – повідомив мер.

Також Віталій Кличко зазначив, що до лікарень госпіталузували 582 людини, серед них 58 – діти. Тому він закликав усіх за наявності найменших симптомів хвороби звертатися до лікарів.

Коронавірус в Києві

Станом на 26 лютого коронавірус у Києві підтвердили у 748 людей, загальна кількість інфікованих становить 137 076. За добу госпіталізували ще 77 пацієнтів.

З початку епідемії від Covid-19 у столиці померли 2 635 людей, одужали 93 402 хворих.