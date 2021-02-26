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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

НБУ послабив гривню до євро: курс валют на 26 лютого

Національний банк України встановив новий курс валют на 26 лютого 2021 року. Так, курс долара становить 27,93 грн/$, що на одну копійку нижче, ніж у попередній банківський день.

НБУ послабив гривню до євро: курс валют на 26 лютого

Водночас НБУ послабив гривню щодо євро. Станом на 26 лютого курс євро становить 34,14 грн/€. Це на 22 копійки вище, ніж минулого дня.

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Курс валют в Україні від НБУ на 26.02:

  • $1 – 27,930 грн;
  • €1 – 34,1459 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5708 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7782 грн.

курс валют 26 лютого

Прогноз долара на літо

На початку 2021 року українці побачили різкі стрибки курсу долара. Якщо у січні вартість американської валюти була у межах 28,4, то вже у лютому її ціна впала до 27,8.

Але чи варто очікувати на зміцнення гривні надалі і чи те, що місія МВФ поїхала з України, так і не домовившись про перегляд програми і не погодивши новий транш, зможе вплинути на стабільність національної валюти – читайте у нашому матеріалі.

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