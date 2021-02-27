Участь у клінічних випробуваннях вакцини проти коронавірусу в Україні буде добровільною, українців не змушуватимуть робити це.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
– Ніхто нікого не змушуватиме брати участь у клінічних дослідженнях. Вакцинація в Україні є добровільною, – зазначив Віктор Ляшко.
Водночас він підтримує те, що Україна братиме учать у таких випробуваннях.
За його словами, це дає змогу українцям зробити внесок у наукові дослідження вакцини проти коронавірусу.
Випробування вакцини в Україні
Після повернення з Індії очільник МОЗ Максим Степанов повідомив про те, що домовився щодо участі України у клінічних випробуваннях нової вакцини у формі назального спрею від Bharat Biotech.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.