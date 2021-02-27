Участь у клінічних випробуваннях вакцини проти коронавірусу в Україні буде добровільною, українців не змушуватимуть робити це.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Ніхто нікого не змушуватиме брати участь у клінічних дослідженнях. Вакцинація в Україні є добровільною, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас він підтримує те, що Україна братиме учать у таких випробуваннях.

За його словами, це дає змогу українцям зробити внесок у наукові дослідження вакцини проти коронавірусу.

Випробування вакцини в Україні

Після повернення з Індії очільник МОЗ Максим Степанов повідомив про те, що домовився щодо участі України у клінічних випробуваннях нової вакцини у формі назального спрею від Bharat Biotech.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.