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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Папули та температура: Ляшко назвав побічні ефекти вакцини проти Covid-19

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, які побічні ефекти можуть бути у людей, яких вакцинували проти коронавірусу.

вакцина, коронавірус

У разі появи будь-яких ускладнень він порадив одразу ж звертатися до лікаря. Водночас не варто займатися самолікуванням.

Можливі побічні ефекти:

  • почервоніння на місці уколу;
  • незначне підвищення температури;
  • поява папул на місці ін’єкції.
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Водночас, за словами спікера, можуть бути й серйозніші побічні ефекти.

– Ці, які я щойно назвав, зустрічаються у 5-7% від кількості вакцинованих. Але є і випадки анафілактичного шоку – один на мільйон. Коли ми говоримо про коронавірусну вакцину, таких випадків реєструється 4,5 на мільйон. В Україні таких випадків не було, – зазначив Віктор Ляшко.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з 24 лютого триває вакцинація проти коронавірусу.

За два дні у країні імунізували понад 1 тис. медиків.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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