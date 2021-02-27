Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву очільника США Джо Байдена щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Він подякував американському колезі за підтримку.

– Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим – це Україна! Ось для чого потрібно справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності та проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо – падаємо, – написав Володимир Зеленський у Twitter.

26 лютого Джо Байден заявив, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

Крім того, Вашингтон продовжить допомагати Україні у протистоянні російській агресії.

Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine! That’s what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand – divided we fall — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021

Деокупація Криму

Україна активно розробляє стратегію деокупації Криму.

Її публічну частину мають презентувати українцям через два тижні, повідомили у РНБО.

Детальніше про деокупацію Криму читайте на Фактах ICTV.