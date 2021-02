Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву очільника США Джо Байдена щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Він подякував американському колезі за підтримку.

26 лютого Джо Байден заявив, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

Крім того, Вашингтон продовжить допомагати Україні у протистоянні російській агресії.

Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine! That’s what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand – divided we fall

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021