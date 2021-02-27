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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Разом – стоїмо, окремо – падаємо: Зеленський відповів на заяву Байдена щодо Криму

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву очільника США Джо Байдена щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Джо Байден Володимир Зеленський

Він подякував американському колезі за підтримку.

– Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим – це Україна! Ось для чого потрібно справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності та проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо – падаємо, – написав Володимир Зеленський у Twitter.

26 лютого Джо Байден заявив, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

Крім того, Вашингтон продовжить допомагати Україні у протистоянні російській агресії.

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США не визнають анексію Криму і з Україною протистоятимуть агресії РФ - Байден

Деокупація Криму

Україна активно розробляє стратегію деокупації Криму.

Її публічну частину мають презентувати українцям через два тижні, повідомили у РНБО.

Детальніше про деокупацію Криму читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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