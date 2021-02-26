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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Рівень захворюваності не падає: в Україні за добу 8 003 нові випадки коронавірусу

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус в Україні захворіло 1 333 844 особи. За останню добу було виявлено 8 003 нові випадки Covid-19.

коронавірус в україні

Зокрема, захворіли 475 дітей і 312 медпрацівників. Госпіталізували 2 762 осіб.

За минулу добу від коронавірусної хвороби померли 146 українців, за весь час пандемї не змогли подолати Covid-19 25 742 особи. Одужати вдалось 1 163 555 громадянам України, за добу – 4 244.

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За день було здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

Найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 748 випадків;
  • Вінницька область – 738 випадків;
  • Волинська область – 219 випадків;
  • Дніпропетровська область – 421 випадок;
  • Донецька область – 136 випадків;
  • Житомирська область – 455 випадків;
  • Закарпатська область – 515 випадків;
  • Запорізька область – 120 випадків;
  • Івано-Франківська область – 857 випадків;
  • Київська область – 548 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 31 випадок;
  • Львівська область – 474 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 133 випадки;
  • Сумська область – 160 випадків;
  • Тернопільська область – 305 випадків;
  • Харківська область – 331 випадок;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 262 випадки;
  • Черкаська область – 127 випадків;
  • Чернівецька область – 638 випадків;
  • Чернігівська область – 130 випадків.

Коронавірус в Україні

25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.

За день захворіло 483 дитини та 301 медпрацівник.

Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за день 3 889 українців, загалом – 1 159 311.

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