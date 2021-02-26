Станом на ранок 26 лютого на коронавірус в Україні захворіло 1 333 844 особи. За останню добу було виявлено 8 003 нові випадки Covid-19.
Зокрема, захворіли 475 дітей і 312 медпрацівників. Госпіталізували 2 762 осіб.
За минулу добу від коронавірусної хвороби померли 146 українців, за весь час пандемї не змогли подолати Covid-19 25 742 особи. Одужати вдалось 1 163 555 громадянам України, за добу – 4 244.
За день було здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).
Найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 748 випадків;
- Вінницька область – 738 випадків;
- Волинська область – 219 випадків;
- Дніпропетровська область – 421 випадок;
- Донецька область – 136 випадків;
- Житомирська область – 455 випадків;
- Закарпатська область – 515 випадків;
- Запорізька область – 120 випадків;
- Івано-Франківська область – 857 випадків;
- Київська область – 548 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 31 випадок;
- Львівська область – 474 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 133 випадки;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 305 випадків;
- Харківська область – 331 випадок;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 262 випадки;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернівецька область – 638 випадків;
- Чернігівська область – 130 випадків.
Коронавірус в Україні
25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.
За день захворіло 483 дитини та 301 медпрацівник.
Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за день 3 889 українців, загалом – 1 159 311.