Серце, нирки та печінка: українка після смерті стала донором для чотирьох осіб

В Україні за останню добу провели цілу низку операцій з трансплантації органів.

Донором стала 44-річна жінка, яка померла через повторний інсульт.

Про це повідомляє журналіст СТБ Ірина Заславець.

Перший інсульт у жінки стався рік тому, тоді лікарям вдалося її врятувати. Проте повторний вона не змогла пережити.

Коли консиліум лікарів констатував смерть мозку, донька та зять погодилися на донорство.

Хто отримав органи

24-річна дівчина з Маневиччини отримала нирку. Вона сирота, виховує 5-річну донечку. Дівчина чотири роки перебуває на діалізі, бо її нирки відмовили. Її нова нирка запрацювала просто на операційному столі. Пересадку робив місцевий лікар Олександр Голуб, допомагав трансплантолог НІХТ ім. Шалімова Владислав Закордонець.

52-річний чоловік з Бердичева отримав другу нирку. Він мав хронічну хворобу нирок і останні дев’ять місяців перебував на замісній нирковій терапії.

Нове серце забилося в грудях чоловіка з Турійського району. Його серце кілька років не перекачувало кров, захворювання називається дилатаційна кардіоміопатія. Пересаджувати його місцевим лікарям допомагала команда Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова на чолі з кардіохірургом Артуром Габрієляном.

Печінка поїхала на Київ. Операція з її трансплантації розпочалася зранку 26 лютого і триває досі.

Трансплантація органів в Україні

18 лютого в Україні провели операцію з пересадки серця, печінки та нирок від померлої людини. Органи 47-річного чоловіка трансплантували чотирьом різним людям.

Операції пройшли у різних лікарнях міста Києва. Пересадка серця відбулася в Інституті серця МОЗ України – тепер воно б’ється у грудях 46-річного мешканця столиці.