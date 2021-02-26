Сонливість та втома: лікар розповів, як почувається після вакцинації

На Волині перший вакцинований від Covid-19 лікар-пульмонолог Олег Яковенко після щеплення почувається добре.

Медик повідомив, що відчував незначний біль при пальпації в місці уколу. Окрім того, один раз його кинуло в жар.

З його слів, за добу після вакцинації відчував сонливість та втому, проте на роботу його стан не впливав. Почувався як після звичайної медичної маніпуляції.

Про свій стан здоров’я медик розповів Суспільному Волині через добу після вакцинації.

Вчора на Волинь доставили 14,2 тис. доз Covid-вакцини. Першим, кому ввели препарат, став волинський лікар-пульмонолог Олег Яковенко.

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Джерело: Суспільне Волинь

Фото: Волинська ОДА