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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Сонливість та втома: лікар розповів, як почувається після вакцинації

На Волині перший вакцинований від Covid-19 лікар-пульмонолог Олег Яковенко після щеплення почувається добре.

вакцинація

Медик повідомив, що відчував незначний біль при пальпації в місці уколу. Окрім того, один раз його кинуло в жар.

З його слів, за добу після вакцинації відчував сонливість та втому, проте на роботу його стан не впливав. Почувався як після звичайної медичної маніпуляції.

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Про свій стан здоров’я медик розповів Суспільному Волині через добу після вакцинації.

Вчора на Волинь доставили 14,2 тис. доз Covid-вакцини. Першим, кому ввели препарат, став волинський лікар-пульмонолог Олег Яковенко.

Більше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Суспільне Волинь

Фото: Волинська ОДА

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