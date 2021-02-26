Справу, у якій фігурував Байден, поліція закрила законно – МВС

Суд відхилив скаргу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, який просив відновити розслідування, у якому фігурував чинний президент США Джо Байден.

Кримінальну справу поліція закрила 23 вересня 2020 року, коли Байден ще не був президентом. В МВС запевнили, що справу закрили на законних підставах через відсутність складу злочину.

Але Віктор Шокін і його адвокати з цим рішенням не погодилися і звернулися зі скаргою в суд. Однак, детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд вирішив відмовити у задоволенні скарги.

У якій справі фігурував Байден

У лютому 2020 року Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження про начебто тиск на Віктора Шокіна, який був генпрокурором України у 2015-2016 роках, з боку тоді ще віце-президента США Джо Байдена.

Зокрема, Шокін говорив, що чинний президент США начебто тиснув на нього через розслідування проти компанії Burisma, до наглядової ради якої входив син Байдена Хантер.

Burisma – приватна газовидобувна українська компанія. Її власником є Микола Злочевський, який очолював міністерство екології в уряді Азарова.

Хантера Байдена разом з іншими іноземцями запросили стати членом ради директорів у 2014 році. Але у квітні 2019 року він залишив компанію, коли закінчився термін його контракту.

Протягом кількох років в Україні розслідували справи про незаконне збагачення, відмивання грошей та несплату податків компанією Burisma.

Але днями генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна завершила розслідування у справі Burisma і не планує до неї повертатися.