У поїздах далекого сполучення хочуть ввести бізнес-ланчі

Укрзалізниця планує ввести бізнес-ланчі в Інтерсіті+ на поїзди далекого прямування. Наразі залізнична компанія розглядає кілька варіантів харчування для цього проекту.

Представник Укрзалізниці Олександр Перцовський наголосив, що під час запровадження нових послуг та сервісів компанія відштовхується від побажань пасажирів.

За його словами, серед найбільш поширених запитів – запровадження якісного та зручного харчування у поїздах, доступність Інтернету та поява нових digital-сервісів.

Також він заявив, що зараз залізнична компанія шукає технологічні можливості для впровадження якісного Інтернету в поїздах.

Так, УЗ разом із компанією SweetTV реалізує проект, який дає пасажирам поїздів доступ до фільмотеки з понад 280 фільмів та мультфільмів з українською озвучкою.

До кінця березня Укрзалізниця запустить ще сім поїздів з цією послугою на додаток до чотирьох наявних.

Також представник УЗ зазначив, що компанія працює над удосконаленням чат-боту для швидкої покупки квитків. У найближчих планах – покращення алгоритмів замовлення групових перевезень і налагодження роботи з B2B сегментом.

Окрім того, Укрзалізниця працює над так званим списком очікування, коли людина може підписатися на поїзд, якщо на нього немає місць, і отримати повідомлення, коли будуть відкриті для продажу місця у додатковому вагоні.

Перцовський додав, що компанія враховуватиме й побажання пасажирів щодо покращення комфорту в поїздах. Зокрема, можливості індивідуального регулювання температури в купе, доступності USB-розеток, переходу на вакуумні туалети, збільшення місця для габаритного багажу, збільшення кількості камер відеоспостереження і адаптації спецкупе для маломобільних людей.

Укрзалізниця запустить додаток для купівлі квитків

Укрзалізниця створює новий додаток для купівлі електронних квитків на поїзди. Він стане доступний для пасажирів уже в 2021 році.

Додаток буде доступний на системах Android та iOS.

Окрім того, за допомогою застосунку можна буде придбати проїзні документи для пільгових категорій пасажирів.