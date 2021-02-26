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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Україна отримає 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від Pfizer – нардеп

Україна має отримати 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer.

вакцинація від коронавірусу

Про це заявила народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, цього вдалося досягти завдяки домовленостям команди дипломатів та Офісу президента України.

Вакцину надішлють із США.

Проект контракту вже направлений до МОЗ, додала нардеп.

Василевська - скрін

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Вакцинація проти коронавірусу

В Україні два дні поспіль триває вакцинація проти коронавірусу. Станом на ранок 26 лютого 2021 року ​​1 338 людей отримали щеплення.

Імунізація розпочалася у всіх регіонах країни. Найбільше людей вакцинували у Черкаській та Тернопільській областях, усі вакциновані – співробітники медичної сфери.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Василевська

Фото: Pixabay

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