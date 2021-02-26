Україна має отримати 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer.
Про це заявила народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, цього вдалося досягти завдяки домовленостям команди дипломатів та Офісу президента України.
Вакцину надішлють із США.
Проект контракту вже направлений до МОЗ, додала нардеп.
Вакцинація проти коронавірусу
В Україні два дні поспіль триває вакцинація проти коронавірусу. Станом на ранок 26 лютого 2021 року 1 338 людей отримали щеплення.
Імунізація розпочалася у всіх регіонах країни. Найбільше людей вакцинували у Черкаській та Тернопільській областях, усі вакциновані – співробітники медичної сфери.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Василевська