Усіх зрадників покарають: РНБО заслухає звіти силовиків у справах про держзраду

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що через два тижні заслухають звіт Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ щодо стану справ про державну зраду та дезертирство.

— Третє питання (яке було розглянуто на засіданні РНБО 26 лютого, – Ред.) це питання стану реалізації справ про державну зраду, дезертирство і терористичну діяльність. Ми ухвалили рішення, що за два тижні буде на засіданні заслухано звіт ГПУ, СБУ, МЗС у тих справах, які є резонансними на сьогодні. І усі ті люди, які свого часу зрадили Україну, будуть покарані, – сказав Данілов.

За його словами, президент дав доручення підготувати та прозвітувати.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у п’ятницю провів засідання РНБО. Першим питанням у порядку денному було представлення проекту Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Другим – питання Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Україна запровадила санкції проти 10 осіб

Україна ввела санкції проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Криму Російською Федерацією.

Під санкції потрапив колишній очільник СБУ Олександр Якименко та колишній генерал Внутрішньої служби України Віталій Захарченко.