В Україні станом на ранок 26 лютого зафіксували перші сім несприятливих наслідків щеплення проти коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Станом на 26 лютого надійшли повідомлення і про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень у нас є сім, вони несерйозні. Такі повідомлення надходять до державного експертного центру в електронній формі, кожен випадок аналізується, – зазначив Ляшко.

Він додав, що попри ці повідомлення, людям не варто панікувати, бо це нормальна ситуація, передбачена виробником вакцини.

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– Я хочу, люди до цього ставилися серйозно, проте не варто розганяти інформаційну паніку. Це передбачено інструкцією виробника, ми всі випадки відстежуємо, – зазначив головний санлікар.

Один випадок зафіксований в Чернігівській області, шість – у Черкаській.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні станом на ранок 26 лютого 2021 року ​​1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу.

За останню добу у країні вакцинувалися 1 179 людей.

Загалом вакцинація в Україні триває з 24 лютого препаратом від компанії AstraZeneca.