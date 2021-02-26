В Україні станом на ранок 26 лютого 2021 року 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу.
За останню добу у країні вакцинувалися 1 179 людей.
Вакцинація у регіонах:
- Вінницька область — 20 щеплень;
- Волинська область — 39 щеплень;
- Дніпропетровська область — 60 щеплень;
- Донецька область — 60 щеплень;
- Житомирська область — 60 щеплень;
- Закарпатська область — 10 щеплень;
- Запорізька область — 50 щеплень;
- Івано-Франківська область — 20 щеплень;
- Київська область — 30 щеплень;
- Кіровоградська область — 56 щеплень;
- Луганська область — 60 щеплень;
- Львівська область — 50 щеплень;
- м. Київ — 90 щеплень;
- Миколаївська область — 70 щеплень;
- Одеська область — 60 щеплень;
- Полтавська область — 70 щеплень;
- Рівненська область — 20 щеплень;
- Сумська область — 20 щеплень;
- Тернопільська область — 90 щеплень;
- Харківська область — 20 щеплень;
- Херсонська область — 20 щеплень;
- Хмельницька область — 10 щеплень;
- Черкаська область — 90 щеплень;
- Чернівецька область — 54 щеплення;
- Чернігівська область — 50 щеплень.