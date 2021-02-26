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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Вакцинація проти Covid-19: в Україні за добу зробили ​​1 179 щеплень

В Україні станом на ранок 26 лютого 2021 року ​​1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу.

Вакцинація проти Covid-19: в Україні за добу зробили ​​1 179 щеплень

За останню добу у країні вакцинувалися 1 179 людей.

Вакцинація у регіонах:

  • Вінницька область — 20 щеплень;
  • Волинська область — 39 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 60 щеплень;
  • Донецька область — 60 щеплень;
  • Житомирська область — 60 щеплень;
  • Закарпатська область — 10 щеплень;
  • Запорізька область — 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 20 щеплень;
  • Київська область — 30 щеплень;
  • Кіровоградська область — 56 щеплень;
  • Луганська область — 60 щеплень;
  • Львівська область — 50 щеплень;
  • м. Київ — 90 щеплень;
  • Миколаївська область — 70 щеплень;
  • Одеська область — 60 щеплень;
  • Полтавська область — 70 щеплень;
  • Рівненська область — 20 щеплень;
  • Сумська область — 20 щеплень;
  • Тернопільська область — 90 щеплень;
  • Харківська область — 20 щеплень;
  • Херсонська область — 20 щеплень;
  • Хмельницька область — 10 щеплень;
  • Черкаська область — 90 щеплень;
  • Чернівецька область — 54 щеплення;
  • Чернігівська область — 50 щеплень.

Фото: Pixabay

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