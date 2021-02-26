У Чернівецькій області запровадили нові карантинні обмеження, які діятимуть з 27 лютого до 9 березня.
Таке рішення було ухвалено на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС 26 лютого.
– Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, щоб призупинити стрімке поширення хвороби, – сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан Ковалюк.
Наразі у регіоні буде заборонено роботу:
- закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки;
- навчальних закладів, окрім закладів дошкільної та спеціальної освіти;
- розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.
Окрім того, в області не можна буде проводити масові заходи. Також не дозволяється проводити масові заходи.
Карантин на Івано-Франківщині
Карантин у Івано-Франківській області посилили з 26 лютого.
Зокрема, через карантин рух міського, міжміського, залізничного транспорту і авіаперельоти призупиняють. Пересуватися містом можна буде власними та службовими або орендованими авто. Але в салоні повинно бути не більше п’яти осіб (без урахування дітей віком до 14 років).
На в’їзді в область працюють контрольно-пропускні пункти.
Джерело: Чернівецька ОДА