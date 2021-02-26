Під час проведення вакцинації проти коронавірусу в Україні рештки вакцини Covishield після розкриття флакона утилізують.

Про це повідомила лікар-інфекціоніст із Чернівецької області Ольга Кобевко на своїй сторінці у Facebook. Факти ICTV надіслали запит до МОЗ за проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію.

– Учора (25 лютого, – Ред.) на Буковині щепили 54 людини. В одному флаконі – 10 доз. Тобто шість доз вакцини викинуто до смітника (утилізовано), адже після розкриття флакон не можна понад шість годин зберігати, – зазначила Ольга Кобевко.

За її словами, вакцинація в області організована неналежним чином, тими дозами можна було імунізувати інших людей.

Вакцинація в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

За два дні в країні вакцинували понад 1 тис. людей.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ольга Кобевко

Фото: КМДА