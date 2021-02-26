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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

карантин

Індекс виводиться на основі кількості активних випадків захворювання на Covid-19 на 100 тис. населення.

Всього до червоної зони потрапила 61 країна, що на десять менше ніж минулого тижня.

Зокрема Австрія, Бельгія, Білорусь, Польща, Іспанія, Ірландія, Італія, Велика Британія, США, Молдова, Латвія, Литва, Естонія тощо.

У зеленій зоні опинилися Україна та ще 132 країни, серед яких Азербайджан, Вірменія, Греція, Хорватія, Швейцарія, Росія, Єгипет, Канада, Туреччина, Норвегія, Грузія, Данія.

Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

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Загалом у переліку значиться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

ЄС продовжив обмеження на поїздки

Лідери Європейського Союзу вирішили продовжувати обмеження на поїздки. Під час саміту члени ЄС домовилися, що наразі поїздки є необов’язковими через складну епідеміологічну ситуацію та розповсюдженням штамів коронавірусу.

Вони наголосили на необхідності пришвидшити постачання вакцини від коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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