Коли Литва зможе поділиться з Україною вакциною від Covid-19

Литва поділиться з Україною вакциною від коронавірусу, коли сама отримає більше, ніж зможе використати. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, два місяці тому він та ще 12 міністрів країн ЄС звернулися до Єврокомісії з запитом – запровадити спецпрограму щодо вакцинації для східних партнерів, зокрема і в Україні.

– На жаль, через суттєві скорочення обсягів поставок вакцини до європейських країн Єврокомісія не змогла започаткувати таку окрему програму, за якою можна було б закупити і доставити вакцину країнам-партнерам на Сході, – наголосив дипломат.

Тому, як зазначив Ландсбергіс, нині єдиний спосіб, як Європа могла б допомогти своїм партнерам, – це пожертвування.

Проте зараз кожна країна намагається вакцинувати якомога більше своїх громадян, і Литва – не виняток.

– Ми серед лідерів у ЄС за темпами вакцинації. Але ж настане момент – коли, мені поки складно сказати, – коли ми отримаємо більше, ніж зможемо використати. Очевидно, що в цей момент ми зможемо поділитися, – сказав глава МЗС Литви.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютлого препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca.

Станом на 27 лютого щеплення від коронавірусу отримала вже 3 051 особа, з яких 1 713 – за останню добу.