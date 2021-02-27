В Україні відбудеться п’ять основних етапів вакцинації проти Covid-19. Основні заходи планують закінчити до осені 2021 року.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зустрівся з послами країн G7 та розповів їм, що Україна готова до вакцинації населення.

Зокрема, мова йде також про готовність імунізувати населення препаратами з високими вимогами до температурного зберігання.

Міністр зазначив, що разом з послами G7 звірив позиції щодо впровадження паспортів вакцинації від Covid-19. Таким чином планують ухвалити єдині правила, які діятимуть на території країн. За словами Степанова, ці паспорти не призводитимуть до порушення прав та свобод людини.

Випробування Covid-вакцини в Україні

В Україні планують почати проводити випробування вакцини проти коронавірусу. Участь у клінічних дослідженнях буде добровільною.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, українців не змушуватимуть брати участь у випробуваннях. Водночас він підтримує те, що Україна проводитиме такі випробування, оскільки це дозволить українцям зробити внесок у наукові дослідження вакцини проти коронавірусу.

Фото: Максим Степанов

Джерело: Максим Степанов