У Луганській області розпочалася вакцинація військовослужбовців від коронавірусу. Першим щеплення отримав капітан медичної служби військової частини А0206 Іван Стаценко. Він безпосередньо надає допомогу військовим хворим на Covid-19.

За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю Андрія Телефанка, спочатку щеплення зроблять військовим медикам, а потім поступово усім представникам силових відомств.

Наразі 6,8 тис. доз вакцини Covishield з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовані саме для імунізації українських захисників.

Усі, хто робить щеплення від Covid-19, проходять обстеження у лікаря. Їм вимірюють температуру, артеріальний тиск, збирають дані анамнезу і визначають, чи є протипоказання.

Зокрема, абсолютними протипоказаннями є підвищена температура, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини.

25 лютого в зоні ООС розпочалась вакцинація проти Covid-19. Перша партія вакцини AstraZeneca, в кількості 7 200 доз, надійшла у 66-й військовий госпіталь.

Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

Джерело: Луганська ОДА

Фото: Луганська ОДА