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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Україна сподівається на підтримку США на шляху до НАТО – Маркарова

Новий посол у США Оксана Маркарова назвала вступ до НАТО та залученість України до системи колективної безпеки одним з пріоритетних завдань.

Оксана Маркарова

– Залученість України до системи колективної безпеки і наш вступ у НАТО – це дуже важливий пріоритет. Ми сподіваємося за підтримки нашого стратегічного партнера максимально швидко зробити всередині країни усе необхідне, щоби отримання ПДЧ і наш вступ до Альянсу стали реальністю якнайшвидше, – наголосила посол.

За її словами, ще одним із пріоритетів є допомога США у підвищенні спроможності ЗСУ та системи безпеки.

– Ми вже почули від президента Байдена про готовність США більше допомагати Україні, зокрема з озброєнням. Але питання не тільки в тому, щоб отримати зброю, а також у розбудові спроможності наших Збройних сил, – підсумувала Маркарова.

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Джерело: Укрінформ

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