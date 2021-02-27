Україна сподівається на підтримку США на шляху до НАТО – Маркарова

Новий посол у США Оксана Маркарова назвала вступ до НАТО та залученість України до системи колективної безпеки одним з пріоритетних завдань.

– Залученість України до системи колективної безпеки і наш вступ у НАТО – це дуже важливий пріоритет. Ми сподіваємося за підтримки нашого стратегічного партнера максимально швидко зробити всередині країни усе необхідне, щоби отримання ПДЧ і наш вступ до Альянсу стали реальністю якнайшвидше, – наголосила посол.

За її словами, ще одним із пріоритетів є допомога США у підвищенні спроможності ЗСУ та системи безпеки.

– Ми вже почули від президента Байдена про готовність США більше допомагати Україні, зокрема з озброєнням. Але питання не тільки в тому, щоб отримати зброю, а також у розбудові спроможності наших Збройних сил, – підсумувала Маркарова.

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Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у США.

Серед переваг нового посла глава держави назвав її патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США