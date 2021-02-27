Станом на ранок 27 лютого в Україні щеплення від коронавірусу отримала вже 3 051 людина.

За минулу добу вакцинувалися від Covid-19 1 713 українців. За добу найбільша кількість вакцинованих у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – в Черкаській області (270 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область – 74 щеплення;

Дніпропетровська область – 140 щеплень;

Донецька область – 110 щеплень;

Житомирська область — 52 щеплення;

Закарпатська область – 34 щеплення;

Запорізька область – 47 щеплень;

Івано-Франківська область – 20 щеплень;

Київська область — 60 щеплень;

Кіровоградська область – 66 щеплень;

Луганська область – 30 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Київ – 30 щеплень;

Миколаївська область – 170 щеплень;

Одеська область – 70 щеплень;

Полтавська область – 100 щеплень;

Рівненська область – 70 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 60 щеплень;

Харківська область – 60 щеплень;

Херсонська область – 50 щеплень;

Хмельницька область – 50 щеплень;

Черкаська область — 100 щеплень;

Чернівецька область – 60 щеплень;

Чернігівська область — 60 щеплень.

Вакцинація від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу в Україні препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca почалася 24 лютого. На першому етапі щеплення отримають лікарі, військовослужбовці у зоні проведення ООС і співробітники та пацієнти закладів для людей літнього віку.

На другому, третьому і четвертому етапах вакцинуватимуть людей, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком.

Щеплення для людей віком від 18 до 59 років зроблять на п’ятому етапі.

Фото: КМДА