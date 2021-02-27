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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні проти Covid-19 вакцинувалися понад 3 тис. людей

Станом на ранок 27 лютого в Україні щеплення від коронавірусу отримала вже 3 051 людина.

вакцинація від коронавірусу

За минулу добу вакцинувалися від Covid-19 1 713 українців. За добу найбільша кількість вакцинованих у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – в Черкаській області (270 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

  • Вінницька область — 50 щеплень;
  • Волинська область – 74 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 140 щеплень;
  • Донецька область – 110 щеплень;
  • Житомирська область — 52 щеплення;
  • Закарпатська область – 34 щеплення;
  • Запорізька область – 47 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 20 щеплень;
  • Київська область — 60 щеплень;
  • Кіровоградська область – 66 щеплень;
  • Луганська область – 30 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • Київ – 30 щеплень;
  • Миколаївська область – 170 щеплень;
  • Одеська область – 70 щеплень;
  • Полтавська область – 100 щеплень;
  • Рівненська область – 70 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 60 щеплень;
  • Харківська область – 60 щеплень;
  • Херсонська область – 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 50 щеплень;
  • Черкаська область — 100 щеплень;
  • Чернівецька область – 60 щеплень;
  • Чернігівська область — 60 щеплень.
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Вакцинація від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу в Україні препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca почалася 24 лютого. На першому етапі щеплення отримають лікарі, військовослужбовці у зоні проведення ООС і співробітники та пацієнти закладів для людей літнього віку.

На другому, третьому і четвертому етапах вакцинуватимуть людей, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком.

Щеплення для людей віком від 18 до 59 років зроблять на п’ятому етапі.

Фото: КМДА

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