Станом на ранок 27 лютого в Україні щеплення від коронавірусу отримала вже 3 051 людина.
За минулу добу вакцинувалися від Covid-19 1 713 українців. За добу найбільша кількість вакцинованих у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – в Черкаській області (270 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 50 щеплень;
- Волинська область – 74 щеплення;
- Дніпропетровська область – 140 щеплень;
- Донецька область – 110 щеплень;
- Житомирська область — 52 щеплення;
- Закарпатська область – 34 щеплення;
- Запорізька область – 47 щеплень;
- Івано-Франківська область – 20 щеплень;
- Київська область — 60 щеплень;
- Кіровоградська область – 66 щеплень;
- Луганська область – 30 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Київ – 30 щеплень;
- Миколаївська область – 170 щеплень;
- Одеська область – 70 щеплень;
- Полтавська область – 100 щеплень;
- Рівненська область – 70 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 60 щеплень;
- Харківська область – 60 щеплень;
- Херсонська область – 50 щеплень;
- Хмельницька область – 50 щеплень;
- Черкаська область — 100 щеплень;
- Чернівецька область – 60 щеплень;
- Чернігівська область — 60 щеплень.
Вакцинація від коронавірусу
Вакцинація від коронавірусу в Україні препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca почалася 24 лютого. На першому етапі щеплення отримають лікарі, військовослужбовці у зоні проведення ООС і співробітники та пацієнти закладів для людей літнього віку.
На другому, третьому і четвертому етапах вакцинуватимуть людей, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком.
Щеплення для людей віком від 18 до 59 років зроблять на п’ятому етапі.
Фото: КМДА