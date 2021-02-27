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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В Україні знову понад 8 тис. випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 27 лютого в Україні офіційно підтверджено 1 342 016 випадків коронавірусу. За останню добу – 8 172.

В Україні знову понад 8 тис. випадків коронавірусу за добу

Зокрема, захворіли 519 дітей та  292 медпрацівники.

За останню добу до лікарень доставили 2 806 пацієнтів.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли у країні 25 893 людини, за добу – 151.

За останній день одужали 4 766 осіб, загалом – 1 168 321.

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За добу здійснено 78 040 тестувань (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336).

  • м. Київ – 580 випадків;
  • Вінницька область – 694 випадки;
  • Волинська область – 182 випадки;
  • Дніпропетровська область – 323 випадки;
  • Донецька область – 167 випадків;
  • Житомирська область – 506 випадків;
  • Закарпатська область – 621 випадок;
  • Запорізька область – 166 випадків;
  • Івано-Франківська область – 892 випадки;
  • Київська область – 447 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 696 випадків;
  • Миколаївська область – 219 випадків;
  • Одеська область – 263 випадки;
  • Полтавська область – 151 випадок;
  • Рівненська область – 142 випадки;
  • Сумська область – 120 випадків;
  • Тернопільська область – 247 випадків;
  • Харківська область – 402 випадки;
  • Херсонська область – 43 випадки;
  • Хмельницька область – 272 випадки;
  • Черкаська область – 116 випадків;
  • Чернівецька область – 670 випадків;
  • Чернігівська область – 157 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус в Україні захворіло 1 333 844 особи. За добу було виявлено 8 003 нові випадки Covid-19.

Зокрема, захворіли 475 дітей і 312 медпрацівників. Госпіталізували 2 762 осіб.

За день було здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

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