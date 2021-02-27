Станом на ранок 27 лютого в Україні офіційно підтверджено 1 342 016 випадків коронавірусу. За останню добу – 8 172.
Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.
За останню добу до лікарень доставили 2 806 пацієнтів.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли у країні 25 893 людини, за добу – 151.
За останній день одужали 4 766 осіб, загалом – 1 168 321.
За добу здійснено 78 040 тестувань (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336).
- м. Київ – 580 випадків;
- Вінницька область – 694 випадки;
- Волинська область – 182 випадки;
- Дніпропетровська область – 323 випадки;
- Донецька область – 167 випадків;
- Житомирська область – 506 випадків;
- Закарпатська область – 621 випадок;
- Запорізька область – 166 випадків;
- Івано-Франківська область – 892 випадки;
- Київська область – 447 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 696 випадків;
- Миколаївська область – 219 випадків;
- Одеська область – 263 випадки;
- Полтавська область – 151 випадок;
- Рівненська область – 142 випадки;
- Сумська область – 120 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 402 випадки;
- Херсонська область – 43 випадки;
- Хмельницька область – 272 випадки;
- Черкаська область – 116 випадків;
- Чернівецька область – 670 випадків;
- Чернігівська область – 157 випадків.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 26 лютого на коронавірус в Україні захворіло 1 333 844 особи. За добу було виявлено 8 003 нові випадки Covid-19.
Зокрема, захворіли 475 дітей і 312 медпрацівників. Госпіталізували 2 762 осіб.
За день було здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).