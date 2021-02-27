Вибух у чернівецькій лікарні, вакцинація від коронавірусу в Україні і області, які опинилися на межі потрапляння у червону зону – головні новини про коронавірус станом на 27 лютого читайте у матеріалі.

У Чернівцях у лікарні для хворих на Covid-19 вибухнув кисневий балон. Загинула одна людина, ще одна травмувалася. Наразі пацієнтів перевозять в інші лікарні.

Тим часом українцям продовжують робити щеплення від коронавірусу. За минулу добу вакцинувалися 1 713 людей, загальна кількість вакцинованих становить 3 051. За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у Черкаській області – 270.

Також 27 лютого у Луганській області розпочалася вакцинація військовослужбовців від коронавірусу. Першим щеплення отримав капітан медичної служби військової частини А0206 Іван Стаценко.

З 14 300 доз вакцини Covishield , які отримала Луганська область, 6,8 тис. спрямовані саме для імунізації українських захисників. Перед тим, як зробити ін’єкцію, військові проходять обстеження у лікаря. Їм вимірюють температуру, артеріальний тиск, збирають дані анамнезу і визначають, чи є протипоказання.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що сім українських областей можуть перевести в червону зону адаптивного карантину. До списку претендентів на червону зону потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області.

Укрзалізниця вже повідомила, що з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у регіоні. Тому пасажири, які придбали квитки раніше, зможуть доїхати в регіон тільки до 6 березня включно.

Тим часом за минулу добу у світі на коронавірус захворіли ще 427 644 людини. Від початку пандемії у світі підтвердили понад 112,6 млн випадків Covid-19.

Померли від хвороби понад 2,5 млн людей, за день – 10 093. Найскладнішою епідситуація залишається у США, Індії та Бразилії.