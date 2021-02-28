Станом на 28 лютого 2021 року в Україні підтвердили 1 347 849 випадків коронавірусу. Ситуація з Covid-19 у країні значно поліпшилася, за останню добу – 5 833 нових хворих.

З-поміж нових випадків – 795 дітей та 146 медпрацівників.

Загалом померло від хвороби 25 982 українця, за добу – 89. Одужало за час пандемії 1 170 023 особи, за день – 1 702.

За увесь час в Україні зробили 6 906 179 тестів методом ПЛР, за добу – 24 491.

Коронавірус в регіонах

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 334 випадки;

Донецька область – 164 випадки;

Житомирська область – 528 випадків;

Закарпатська область – 423 випадки;

Запорізька область – 98 випадків;

Івано-Франківська область – 734 випадки;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 399 випадків;

Миколаївська область – 149 випадків;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 58 випадків;

Рівненська область – 120 випадків;

Сумська область – 125 випадків;

Тернопільська область – 218 випадків;

Харківська область – 276 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 237 випадків;

Черкаська область – 51 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 60 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 27 лютого, у країні офіційно підтвердили 1 342 016 випадків хвороби.

Добовий приріст хворих – 8 172 особи.

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