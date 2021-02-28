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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Ситуація з Covid-19 за добу поліпшилася: коронавірус в Україні 28 лютого

Станом на 28 лютого 2021 року в Україні підтвердили 1 347 849 випадків коронавірусу. Ситуація з Covid-19 у країні значно поліпшилася, за останню добу – 5 833 нових хворих.

Коронавирус, карантин

З-поміж нових випадків – 795 дітей та 146 медпрацівників.

Загалом померло від хвороби 25 982 українця, за добу – 89. Одужало за час пандемії 1 170 023 особи, за день – 1 702.

За увесь час в Україні зробили 6 906 179 тестів методом ПЛР, за добу – 24 491.

Коронавірус в регіонах

  • Вінницька область – 558 випадків;
  • Волинська область – 94 випадки;
  • Дніпропетровська область – 334 випадки;
  • Донецька область – 164 випадки;
  • Житомирська область – 528 випадків;
  • Закарпатська область – 423 випадки;
  • Запорізька область – 98 випадків;
  • Івано-Франківська область – 734 випадки;
  • Київська область – 351 випадок;
  • Кіровоградська область – 30 випадків;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 399 випадків;
  • Миколаївська область – 149 випадків;
  • Одеська область – 144 випадки;
  • Полтавська область – 58 випадків;
  • Рівненська область – 120 випадків;
  • Сумська область – 125 випадків;
  • Тернопільська область – 218 випадків;
  • Харківська область – 276 випадків;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 237 випадків;
  • Черкаська область – 51 випадок;
  • Чернівецька область – 411 випадків;
  • Чернігівська область – 60 випадків.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 27 лютого, у країні офіційно підтвердили 1 342 016 випадків хвороби.

Добовий приріст хворих – 8 172 особи.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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