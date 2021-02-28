Станом на 28 лютого 2021 року в Україні підтвердили 1 347 849 випадків коронавірусу. Ситуація з Covid-19 у країні значно поліпшилася, за останню добу – 5 833 нових хворих.
З-поміж нових випадків – 795 дітей та 146 медпрацівників.
Загалом померло від хвороби 25 982 українця, за добу – 89. Одужало за час пандемії 1 170 023 особи, за день – 1 702.
За увесь час в Україні зробили 6 906 179 тестів методом ПЛР, за добу – 24 491.
Коронавірус в регіонах
- Вінницька область – 558 випадків;
- Волинська область – 94 випадки;
- Дніпропетровська область – 334 випадки;
- Донецька область – 164 випадки;
- Житомирська область – 528 випадків;
- Закарпатська область – 423 випадки;
- Запорізька область – 98 випадків;
- Івано-Франківська область – 734 випадки;
- Київська область – 351 випадок;
- Кіровоградська область – 30 випадків;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 399 випадків;
- Миколаївська область – 149 випадків;
- Одеська область – 144 випадки;
- Полтавська область – 58 випадків;
- Рівненська область – 120 випадків;
- Сумська область – 125 випадків;
- Тернопільська область – 218 випадків;
- Харківська область – 276 випадків;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 237 випадків;
- Черкаська область – 51 випадок;
- Чернівецька область – 411 випадків;
- Чернігівська область – 60 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 27 лютого, у країні офіційно підтвердили 1 342 016 випадків хвороби.
Добовий приріст хворих – 8 172 особи.
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