В Укрзалізниці розповіли, як громадяни зможуть в’їхати та виїхати з Івано-Франківської області, яку віднесли до червоної зони карантину.

Вони назвали найближчі доступні станції, де українці зможуть сісти на потяг.

За словами представників компанії, якщо пасажир має квиток до чи з регіону, він зможе ним скористатися за межами області.

Нововведення набувають чинности з 7 березня 2021 року, до 6 числа для пасажирів немає обмежень.

Список потягів:

217/218 Київ-Рахів: із Києва – 1, 3, 5, 7, 9 та 11 березня, назад – 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 березня;

15/16 Харків-Рахів: із Харкова – 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 березня, назад – 1, 3, 5, 7, 9 та 11 березня;

25/26 Одеса-Рахів: із Одеси – 1, 3, 5, 7, 9 та 11 березня, назад – 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 березня;

133/134 Миколаїв-Рахів: із Миколаєва – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 та 11 березня, назад – 28 лютого, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 та 12 березня;

29/30 Київ-Ужгород: щоденно до ст. Воловець, Сколе;

81/82 Київ-Ужгород: щоденно до ст. Воловець, Сколе, Славсько;

17/18 Харків-Ужгород: через день до ст. Славсько, Воловець;

45/46 Ужгород-Лисичанськ: щоденно до ст. Славсько, Лавочне, Воловець;

235/236 Київ-Ужгород: 5 та 7 березня з Києва, назад – 6, 8 березня до ст. Воловець, Сколе, Славсько.

Карантин в Івано-Франківській області

Через складну ситуацію з коронавірусом Івано-Франківська область потрапила до червоної зони карантину.

У регіоні посилили карантинні обмеження.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця