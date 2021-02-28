За останню добу в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 90 громадян. Таку інформацію станом на ранок 28 лютого поширили у МОЗ.
Загалом у країні з 24 лютого вакцинували 3 141 особу.
Протягом суботи, 27 лютого, щеплення активно тривало у трьох регіонах країни – Донецькій, Луганській та Херсонській областях.
Найбільше людей за день вакцинували у Донецькій області.
Щеплення у регіонах України за останню добу:
- Донецька область – 50 щеплень;
- Луганська область – 20 щеплень;
- Херсонська область – 20 щеплень;
За увесь період вакцинації найбільше щеплень зробили у Черкаській області – 270 українцям.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 28 лютого в Україні підтвердили 1 347 849 випадків коронавірусу.
Епідситуація у країні значно поліпшилася, за останню добу виявили 5 833 нових хворих.
Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: МОЗ
Фото: КМДА