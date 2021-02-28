В Україні обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також зміни у правовій сфері країни під час всеукраїнського форуму Україна 30. Розвиток правосуддя. У заході візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Форум відбудеться у Києві, він триватиме три дні – 1-3 березня.

Крім очільника країни, учасниками стануть представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7, а також профільні експерти.

Під час заходу також обговорять проект нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу країни.

Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму, для цього необхідно відвідати офіційні сторінки заходу.

Інфраструктурний форум

Володимир Зеленський взяв участь у всеукраїнському форумі Україна 30. Інфраструктура, який відбувся наприкінці лютого.

Тоді очільник країни розповів про важливість розвитку річкових перевезень у країні.

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