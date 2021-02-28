PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Роль КСУ і проект Кримінального кодексу: Зеленський візьме участь у форумі

В Україні обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також зміни у правовій сфері країни під час всеукраїнського форуму Україна 30. Розвиток правосуддя. У заході візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Президент підтримав будівництво Меморіалу голокосту БабинЯр у Києві

Форум відбудеться у Києві, він триватиме три дні – 1-3 березня.

Крім очільника країни, учасниками стануть представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7, а також профільні експерти.

Під час заходу також обговорять проект нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу країни.

Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму, для цього необхідно відвідати офіційні сторінки заходу.

Читайте
Судова реформа в Україні: чому суддям вигідніше звільнитися, ніж працювати

Інфраструктурний форум

Володимир Зеленський взяв участь у всеукраїнському форумі Україна 30. Інфраструктура, який відбувся наприкінці лютого.

Тоді очільник країни розповів про важливість розвитку річкових перевезень у країні.

Більше новин про проведення форумів Україна 30 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору