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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

5 млн Covid-вакцинацій на місяць: коли Україна вийде на такий темп

У МОЗ України планують до кінця тижня проводити 10 тис. вакцинацій на добу.

Коронавірус, вакцинація

Про це в студії Свободи слова на телеканалі ICTV повідомив очільник профільного відомства Максим Степанов.

– До кінця цього тижня буде 10 тисяч. Кількість вакцинацій, які ми плануємо робити на третьому та четвертому етапах, – ми готові вийти на 5-7 млн вакцинацій на місяць, – зазначив Максим Степанов.

Джерело: Свобода слова

Фото: Depositphotos

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