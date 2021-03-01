Людина, яка створювала українську дипломатію з нуля: Кучма про смерть Зленка

Другий президент України (1994–2005 рр) Леонід Кучма прокоментував звістку про смерть першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка, який відійшов у вічність на 83-му році життя.

Кучма зазначив, що згадуючи найбільш проривні моменти зовнішньої політики часів його президентства, серед яких українські головування на Генеральній асамблеї та у Раді безпеки ООН, візит Папи Івана Павла ІІ та початок незворотного шляху України в НАТО, він згадує саме Анатолія Зленка.

— Перший міністр закордонних справ незалежної України, який відкривав перші посольства у Києві, готував перші вірчі грамоти українських послів та бився за кожну літеру наших перших міждержавних договорів. Людина-легенда, що фактично з нуля створювала українську дипломатію. Поліглот, знавець світової літератури та мистецтва, який почувався як вдома у різних куточках світу, – зазначив Леонід Кучма.

Він додав, що у перші ж дні після свого обрання президентом, зустрівся зі Зленком і попросив на його власний вибір “закрити” один з найважливіших напрямів нашої дипломатії, очоливши посольство у США або представництво в ООН. Зленко вибрав Нью-Йорк.

Також за три роки його наполегливої роботи посаду голови Генеральної асамблеї ООН отримав ще один український корифей дипломатії Геннадій Удовенко.

– Зленко після цієї перемоги вирушив захищати українські інтереси в Європу, інтеграцію з якою ми саме тоді вперше визначили як українську стратегічну мету. Ще за кілька років він прийняв мою пропозицію знову очолити міністерство закордонних справ, – пригадав Кучма.

За словами другого президента України, Зленко не просто виконував свою роботу – він жив нею.

— Зокрема завдяки йому Україна ставала не лише незалежною, а й європейською. Завдяки йому Україну почали сприймати не лише як новий фрагмент окремого кольору на світовій карті, а як справжню державу. Як реального гравця, чий голос чули і з чиїми інтересами рахувалися. Тому і я хочу, щоб Зленка пам’ятали не лише тому, що він був першим, а – насамперед – тому, що він був одним із найкращих. Прекрасна робота, Анатолію Максимовичу. Для мене це було честю. Дякую за все. Світла пам’ять.

Перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко помер на 83-му році життя.

Анатолій Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України в 1990-1994 і в 2000-2003 роках. З 1994 до 1997 року Зленко був постійним представником України при ООН, а потім послом у Франції і Португалії.

Джерело: Дарка Оліфер