На Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими – дев’ять постраждалих

На Донбасі неподалік населеного пункту Водяне через підрив автомобіля на невідомому вибуховому пристрої травми отримали дев’ять українських військових.

Один військовослужбовець Збройних сил отримав бойове поранення, ще вісім – бойове травмування. Постраждалих доправили до лікарні, де військові лікарі надають їм належну медичну допомогу.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід неподалік населеного пункту Водяне працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Всі обставини з’ясовуються.

Минулих вихідних, 27 лютого, на Донбасі неподалік населеного пункту Луганське на протипіхотній осколковій міні підірвався український військовий. Йому надали необхідну медичну допомогу та доправили в лікарню.

А от в середині лютого неподалік населеного пункту Новолуганське на невідомому вибуховому пристрої підірвалися троє бійців ЗСУ, які загинули на місці.

Фото: ООС